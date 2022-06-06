حوادث
دكتوراه وهمية بـ5500 درهم
يتعين إيلاء عناية خاصة للتكوين المتخصص لمختلف مكونات منظومة العدالة بقلم: مريم الداودي * مع تزايد وتيرة الظواهر الاقتصادية والمالية وتكاثر القوانين التي تهدف الى تنظيم النشاط الاقتصادي، أصبحت المحاكم التجارية إحدى أهم الضمانات القانونية لحماية الاستثمار الأجنبي والوطني، وهو ما جعل معظم الدول تولي اهتماما كبيرا لمحاكمها التجارية والدورأكمل القراءة »
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