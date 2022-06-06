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اذاعة وتلفزيون

“صافي سالينا” على “دوزيم”

منذ 6 دقائق
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (لاثنين)، على موعد مع أحداث حلقة جديدة من المسلسل “صافي سالينا”، للمخرج محمد علي المجبود. ويتقاسم بطولة المسلسل، ثلة من الممثلين، ويتعلق الأمر بسامية أقريو وغاني القباج ونزهة الركراكي ومريم زعيمي وعدنان موحجة وأمل الأطرش وعصام بوعلي. ويعود “صافي سالينا” بالمشاهد المغربي إلى فترةأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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