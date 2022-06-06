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كمال يفتتح ملتقى التربية

منذ 3 دقائق
 يفتتح المغني عصام كمال، إلى جانب أسماء أخرى، الدورة الأولى للملتقى الجهوي للتربية، والذي ستنطلق فعاليته الاثنين المقبل بالبيضاء. وسيحضر حفل افتتاح التظاهرة، الفنانة هدى سعد ومراد اسمر وسناء القدميري وبشرى اهريش وبشرى شرف وأسماء أخرى، علما أنها من تنظيم مؤسسة القلب الكبير بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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