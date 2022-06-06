اذاعة وتلفزيون
كمال يفتتح ملتقى التربية
يفتتح المغني عصام كمال، إلى جانب أسماء أخرى، الدورة الأولى للملتقى الجهوي للتربية، والذي ستنطلق فعاليته الاثنين المقبل بالبيضاء. وسيحضر حفل افتتاح التظاهرة، الفنانة هدى سعد ومراد اسمر وسناء القدميري وبشرى اهريش وبشرى شرف وأسماء أخرى، علما أنها من تنظيم مؤسسة القلب الكبير بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا