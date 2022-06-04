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اذاعة وتلفزيون

“البروفيسور” الكوري على “نتفليكس”

منذ دقيقتين
كشفت منصة البث الرقمي “نتفليكس”، عن خريطة الأعمال الدرامية المقرر عرضها في يونيو الجاري. وتشهد قائمة مسلسلات “نتفليكس” للشهر الجاري، عرض النسخة الكورية من مسلسل “البروفيسور” في 24 يونيو الجاري، حيث يستولي اللصوص على دار سك العملة في “كوريا” الموحدة. ومع وجود رهائن محاصرين، يتعين على الشرطة إيقافهم، إلى جانبأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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