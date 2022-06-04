وطنية
المعارضة تعري اختلالات جماعة الجديدة
كشفت تحكم لوبيات العقار في تصميم التهيئة وتستعد لمراسلة لفتيت من أجل التدخل عرى مستشارون بالمعارضة بالمجلس الحضري للجديدة، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس، أخيرا، المتعلقة بتحيين تصميم التهيئة، حيث أشار الأعضاء المنتمون للمعارضة إلى سوء التدبير والتسيير اللذين تعرفهما المدينة خلال المدة الأخيرة. وعجز رئيس الجماعة الاستقلالي جمالأكمل القراءة »
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