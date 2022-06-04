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حوادث

إدانة سارق 22 مليونا من مشغلته

منذ 8 دقائق
كاميرا كشفت السرقات التي قام بها داخل المنزل أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، عازبا في عقده الثالث وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة ومحاولة السرقة الموصوفة. وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركزأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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