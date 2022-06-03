الأولى
تحت الدف
أربعة أشهر تفصل حزب “الميزان” عن تاريخ عقد مؤتمره الوطني الثامن عشر، وهي المحطة التي يعول عليها الاستقلاليون لتغيير تركيبة اللجنة التنفيذية وباقي تشكيلات هيآته ومؤسساته. التغيير المرتقب، الذي يخطط له حمدي ولد الرشيد، القطب الصحراوي، هدفه في المقام الأول تضييق الخناق على نزار بركة في أفق المؤتمر رقم 19،أكمل القراءة »
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