الصباح الفني
زينب في “القفص الذهبي”
أعلنت الفنانة زينب أسامة، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، عن زواجها، دون أن تكشف عن بقية تفاصيل الحدث، ما أثار تساؤلات بين متتبعيها. وكشفت عبر “خاصية ستوري” في “أنستغرام”، أنها ستدخل القفص الذهبي وكتبت: “سوف أتزوج، مرحبا بيكم ودعيو معايا في الستريس”. كما نشرت الفنانة رسائل المتابعين لها، والذينأكمل القراءة »
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