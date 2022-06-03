وطنية
وقف استيفاء رسم استيراد البذور الزيتية
مجلس الحكومة صادق على إلزام مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص لتقييم قبلي صادق مجلس الحكومة المنعقد، أمس (الخميس)، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على عدد من مشاريع النصوص القانونية. وهم المشروع الأول عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعاتأكمل القراءة »
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