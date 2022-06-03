الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “وما الأحلام إلا قرى نرحل إليها، كلما ضاقت بنا مدن الواقع”. الصقلي كتبت الفنانة كريمة الصقلي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “وتأخذك المحبة لكي تنظر بجمال الرؤية وتغوص بعين القلب حتى تشرق فيك شمس اليقين”. السعيدي كتب الشاعر نوفل السعيديأكمل القراءة »
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