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الصباح الفني

جولة‭ ‬كناوة‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬الصويرة

منذ 9 دقائق
مشهد‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬سابقة‭     (‬أرشيف‭)‬
دورة‭ ‬تنظم‭ ‬استثناء‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مدن‭ ‬بحضور‭ ‬نجوم‭ ‬المزج‭ ‬الموسيقي تنطلق‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬بالصويرة‭ ‬جولة‭ ‬مهرجان‭ ‬كناوة‭ ‬موسيقى‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬استثنائية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مدينة،‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬24‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري‭.‬ وستكون‭ ‬مدينة‭ ‬الرياح‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين،‭  ‬إذ‭ ‬سيلتقي‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬معلمي‭أكمل القراءة »


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