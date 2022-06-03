الصباح الفني
جولة كناوة تنطلق من الصويرة
دورة تنظم استثناء في خمس مدن بحضور نجوم المزج الموسيقي تنطلق اليوم (الجمعة) بالصويرة جولة مهرجان كناوة موسيقى العالم، في دورة استثنائية لأول مرة في أكثر من مدينة، تمتد إلى غاية 24 يونيو الجاري. وستكون مدينة الرياح نقطة انطلاق هذه الدورة على مدى يومين، إذ سيلتقي 11 من أشهر معلميأكمل القراءة »
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