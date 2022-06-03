الرياضة
“الواف” مهدد بهجرة جماعية
لاعبون رفضوا التجديد والطاقم التقني يعلن المغادرة استغرب لاعبو الوداد الفاسي من المنحة التي خصصها المكتب المسير للاعبين، بعد ضمان البقاء بالقسم الوطني الثاني، وقدرت ب 3000 درهم، بعد التعادل مع شباب بنكرير، في المباراة الأخيرة خارج الميدان. ورفض أغلب اللاعبين المنتهية عقودهم، التجديد مع الوداد الفاسي، ويتعلق الأمر بأكمل القراءة »
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