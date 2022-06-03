مجتمع
انطلاق مشاورات برنامج جهة البيضاء
شهدت الجديدة، الاثنين الماضي, بمقر عمالة الجديدة، انطلاق أول لقاء في إطار الورشات التشاورية المتعلقة بإعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة البيضاء-سطات للفترة 2022-2027، تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، وعملا بمضامين المرسوم رقم 2-16-299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا