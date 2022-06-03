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مجتمع

انطلاق مشاورات برنامج جهة البيضاء

منذ 34 ثانية
شهدت الجديدة، الاثنين الماضي, بمقر عمالة الجديدة، انطلاق أول لقاء في إطار الورشات التشاورية المتعلقة بإعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة البيضاء-سطات للفترة 2022-2027، تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، وعملا بمضامين المرسوم رقم 2-16-299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.أكمل القراءة »


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منذ 34 ثانية


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