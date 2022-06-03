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مجتمع

“كوزميتيستا إكسبو” في نسخته الخامسة

منذ 43 ثانية
يستعد معرض “كوزميتيستا إكسبو لشمال وغرب إفريقيا” لفتح أبوابه من جديد أمام الشغوفين بعالم الصحة والتجميل بعد سنتين من الإغلاق بسبب الأزمة الصحية. وستقام نسخته الخامسة هذه السنة من 18 إلى 21 يونيو الجاري بمركز المؤتمرات والمعارض الدولي بالبيضاء. وسيعرف هذا الحدث المتميز مشاركة العديد من الشخصيات البارزة في عالمأكمل القراءة »


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منذ 43 ثانية


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