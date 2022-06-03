مجتمع
التقنيون يحتجون أمام البرلمان
نظمت الهيأة الوطنية للتقنيين بالمغرب، وقفة احتجاجية, أخيرا، أمام مقر البرلمان، وأخرى أمام مقر وزارة المالية. كما قررت خوض إضراب لمدة ستة أيام احتجاجا على تهميش مطالبهم، وعلى تردي أوضاعهم، مطالبين بفتح حوار مسؤول مع الهيأة، باعتبارها ممثلا للتقنيين. واستنكر المجلس الوطني للهيأة في بيان له “استمرار غياب أي تجاوبأكمل القراءة »
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