حوادث
سرقات تفضح مروج مخدرات
أوقفت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي حد السوالم، أخيرا، مروج مخدرات متورطا في عمليات سرقة موصوفة طالت عددا من المحلات التجارية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوف يعتبر من العناصر الإجرامية الخطيرة التي صدرت في حقها عدة مذكرات بحث، بعد ارتكابه سلسلة عمليات إجرامية بمنطقةأكمل القراءة »
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