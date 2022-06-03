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حوادث

حكم إفراغ بشركات مقرصنة

منذ 5 دقائق
شمل خمسة محلات بإقحام اسم شركة بالبيضاء جمدت نشاطها منذ سنوات أثار حكم قضائي بمحكمة بالجنوب يقضي إفراغ محلات تجارية الجدل، بعد أن تبين أن الشركة صاحبة الدعوى، مقرها بالبيضاء وجمدت نشاطها التجاري منذ فترة طويلة، غير معنية بالنزاع، وأن جهات قرصنت اسمها ومعطياتها القانونية لرفع الدعوى القضائية، ونجحت بطرقأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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