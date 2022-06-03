حوادث
إيقاف مروجي “قرقوبي” بمكناس
أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الثلاثاء الماضي، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 45 سنة، من ذوي السوابق في ترويج الأقراص المهلوسة، من بينهم امرأة وابنتها، للاشتباه في تورطهم من جديد في حيازة وترويجأكمل القراءة »
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