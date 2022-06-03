حوادث
الحبس لسارقي سيارة أجرة بالبئر الجديد
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة سارقي سيارة أجرة، وحكمت على الأول بخمس سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل الوكيل العام للملك بجناية محاولة السرقة الموصوفة والحيازة والاتجار في المخدرات، فيما أدين شريكه بثلاث سنوات سجنا، بعد متابعته بجناية محاولة السرقة الموصوفة. وجاءأكمل القراءة »
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