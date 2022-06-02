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حوادث

موثق يكشف شيكات وهمية لقروض السكن

منذ 7 دقائق
رئيس صندوق وكالة بنكية تلاعب في شيكات الأداء وبعد محاولة استخلاصها يقوم بتبديدها اهتزت وكالة بنكية بطنجة على وقع فضيحة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية، عبر استخدام شيكات ملغومة تبين تبديدها. وكان وراء تفجير القضية موثق رفع دعوى أمام المحكمة التجارية، أفاد فيها بأن الوكالة منحتهأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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