وطنية
الجهوية في الترقية المهنية
دعا اتحاد النقابات الوطنية، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، إلى ضرورة اعتماد اللامركزية والجهوية في تنظيم الامتحانات المهنية، وانخراط المديرين الجهويين في معالجة المشاكل المطروحة. وأبرز الاتحاد أن شغيلة قطاعات الشباب والثقافة في حاجة إلى إطار نقابي وحدوي قوي قادر على الترافع من أجل مصالحها العليا، المتمثلة في تحقيق مطالبها وتحصين المكتسبات وتوفيرأكمل القراءة »
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