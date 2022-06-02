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وطنية

الجهوية‭ ‬في‭ ‬الترقية‭ ‬المهنية

منذ 9 دقائق
بلفاطمي‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الجهوي‭       (‬خاص‭)‬
دعا‭ ‬اتحاد‭ ‬النقابات‭ ‬الوطنية،‭ ‬المنضوي‭ ‬تحت‭ ‬لواء‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين،‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة اعتماد‭ ‬اللامركزية والجهوية‭ ‬في‭ ‬تنظيم الامتحانات‭ ‬المهنية،‭ ‬وانخراط‭ ‬المديرين‭ ‬الجهويين‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬المشاكل‭ ‬المطروحة‭.‬ وأبرز‭ ‬الاتحاد‭ ‬أن‭ ‬شغيلة‭ ‬قطاعات‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬إطار‭ ‬نقابي‭ ‬وحدوي‭ ‬قوي‮ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الترافع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مصالحها‭ ‬العليا،‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‮ ‬‭ ‬تحقيق‭ ‬مطالبها‭ ‬وتحصين‭ ‬المكتسبات‭ ‬وتوفير‭أكمل القراءة »


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