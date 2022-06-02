الرياضة
موكوكو قريب من مارسيليا
أكدت مصادر مقربة من الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، أن المفاوضات بين مسؤولي الفريق ونظرائهم من مارسيليا الفرنسي، حول انتقال الكونغولي موكوكو أمالي، قطعت أشواطا هامة. وأضافت المصادر أن مسؤولي الفريق الفرنسي اقتنعوا بأداء مدافع منتخب الكونغو، البالغ من العمر 23 سنة، والذي لفت الأنظار خلال الإقصائيات الأخيرة لكأس العالم.أكمل القراءة »
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