fbpx
الرياضة

موكوكو قريب من مارسيليا

منذ 6 دقائق
أكدت مصادر مقربة من الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، أن المفاوضات بين مسؤولي الفريق ونظرائهم من مارسيليا الفرنسي، حول انتقال الكونغولي موكوكو أمالي، قطعت أشواطا هامة. وأضافت المصادر أن مسؤولي الفريق الفرنسي اقتنعوا بأداء مدافع منتخب الكونغو، البالغ من العمر 23 سنة، والذي لفت الأنظار خلال الإقصائيات الأخيرة لكأس العالم.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة