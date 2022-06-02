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منذ 6 دقائق
‬سينما انتهى‭ ‬الممثل‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الأوسكار،‭ “‬خواكين‭ ‬فينيكس‭”‬،‭ ‬من‭ ‬تصوير‭ ‬دور‭ ‬نابليون‭ ‬بونابرت‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬كيت‭ ‬باغ‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬القائد‭ ‬الفرنسي‭ ‬الشهير،‭ ‬والذي‭ ‬أخرجه‭ ‬المخرج‭ “‬ريدلي‭ ‬سكوت‭”. ‬ودرس‭ ‬الممثل‭ ‬الأمريكي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬47‭ ‬عاما،‭ ‬كل‭ ‬ملامح‭ ‬طبقة‭ ‬النبلاء‭ ‬الفرنسيين،‭ ‬وهو‭ ‬يجسد‭ ‬دور‭ ‬الإمبراطور‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬أفلامه،‭أكمل القراءة »


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