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سينما انتهى الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، “خواكين فينيكس”، من تصوير دور نابليون بونابرت في فيلم “كيت باغ”، الذي يدور حول القائد الفرنسي الشهير، والذي أخرجه المخرج “ريدلي سكوت”. ودرس الممثل الأمريكي البالغ من العمر 47 عاما، كل ملامح طبقة النبلاء الفرنسيين، وهو يجسد دور الإمبراطور الشهير في أحدث أفلامه،أكمل القراءة »
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