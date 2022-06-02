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‭”‬حاشاك‭” ‬تكسر‭ ‬الطابوهات‭ ‬الجنسية

منذ 9 دقائق
الكشف‭ ‬سيكون‭ ‬بالمجان‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭      (‬خاص‭)‬
مبادرة‭ ‬تقود‭ ‬حملة‭ ‬كشوفات‭ ‬لفائدة‭ ‬النساء‭ ‬والشابات‭ ‬بأحياء‭ ‬البيضاء‭ ‬الفقيرة تستمر‭ ‬حركة‭ “‬حاشاك‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الناشطة‭ ‬الشابة‭ ‬سارة‭ ‬بن‭ ‬موسى،‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬حملات‭ ‬ميدانية،‭ ‬هدفها‭ ‬رفع‭ ‬الحيف‭ ‬عن‭ ‬الفتيات‭ ‬والنساء،‭ ‬وكسر‭ ‬طابوهات‭ ‬مسكوت‭ ‬عنها،‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬تسبب‭ ‬أمراضا‭ ‬جسدية‭ ‬ونفسية‭ ‬كبيرة‭ ‬للنساء،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬الحركة‭ ‬تقود‭ “‬حربا‭” ‬ضد‭ ‬الأفكار‭ ‬الخاطئة،‭أكمل القراءة »


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