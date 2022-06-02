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”حاشاك” تكسر الطابوهات الجنسية
مبادرة تقود حملة كشوفات لفائدة النساء والشابات بأحياء البيضاء الفقيرة تستمر حركة “حاشاك”، التي تقودها الناشطة الشابة سارة بن موسى، في قيادة حملات ميدانية، هدفها رفع الحيف عن الفتيات والنساء، وكسر طابوهات مسكوت عنها، رغم أنها تسبب أمراضا جسدية ونفسية كبيرة للنساء، ما جعل الحركة تقود “حربا” ضد الأفكار الخاطئة،أكمل القراءة »
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