أســــــرة
مثلجات بنكهة الشوكولاته والكراميلا
المقادير 400 مليلتر من الكريمة السائلة الخاصة بالحلويات علبة من الحليب المركز والمحلى 100 غرام من الشوكولا المذابة علبة من ياغورت كراميل للتزيين القليل من عجين الشوكولا طريقة التحضير نضع في إناء كبير، الكريمة السائلة ونخفق جيدا، ثم نضيف علبة من الحليب المحلى، نخفق مرة أخرى. نقسم الخليط إلى جزءين، الأول نضيف إليهأكمل القراءة »
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