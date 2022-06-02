أســــــرة
تناول الأدوية… “بعبع” الأطفال
نصائح باستخدام بعض الحيل لمساعدتهم على تقبلها ينزعج الكثير من الآباء والأمهات بسبب رفض أطفالهم تناول الأدوية والتي توصف لهم لعلاج بعض المشاكل الصحية، وهو ما يمكن أن يؤخر العلاج وشفاءهم. ويعتبر الاختصاصيون أن الأطفال الصغار ، شخصيات صعبة الإرضاء، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتناول الأدوية، وذلك بسبب مخاوف بداخلهمأكمل القراءة »
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