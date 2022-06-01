حوادث
قاصران يعثران على 40 ألف دولار
كانت مدسوسة في كيس بفاس ووالد أحدهما اضطر إلى إبلاغ الأمن لم يكتب لقاصرين يتحدران من فاس، أن ينعما بكنز عثرا عليه بالقرب من سوق ممتاز شهير بالعاصمة العلمية، عندما راع انتباههما كيس مصنوع من البلاستيك موضوع بعناية قرب حاوية للقمامة، ليستطلعا الأمر، قبل أن يكتشفا أنه يحتوي على العديدأكمل القراءة »
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