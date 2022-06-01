fbpx
حوادث

قاصران يعثران على 40 ألف دولار

منذ دقيقة واحدة
كانت مدسوسة في كيس بفاس ووالد أحدهما اضطر إلى إبلاغ الأمن لم يكتب لقاصرين يتحدران من فاس، أن ينعما بكنز عثرا عليه بالقرب من سوق ممتاز شهير بالعاصمة العلمية، عندما راع انتباههما كيس مصنوع من البلاستيك موضوع بعناية قرب حاوية للقمامة، ليستطلعا الأمر، قبل أن يكتشفا أنه يحتوي على العديدأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة