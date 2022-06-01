الرياضة
الملايير تنهال على الوداد
ضمن أربعة والمنحة مرشحة للارتفاع واللاعبون يتوصلون بمنح دسمة ضمن الوداد أربعة ملايير سنتيم، بعد تتويجه بلقب عصبة الأبطال الإفريقية، بفوزه على الأهلي المصري بهدفين لصفر، في المباراة النهائية التي جمعتهما، مساء أول أمس (الاثنين)، بمركب محمد الخامس بالبيضاء. ومنح التتويج بلقب عصبة الأبطال الإفريقية الوداد مليارين ونصف مليار، قيمةأكمل القراءة »
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