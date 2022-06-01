أســــــرة
التنويم المغناطيسي لعلاج التبول اللاإرادي
فريحي قالت إنه بعد التأكد أن الأسباب غير مرضية يمكن للأطفال والبالغين الاستفادة من الحصص قالت نبيلة فريحي، اختصاصية في التنويم المغناطيسي العلاجي، إنه من سبل التخلص من مشكل التبول اللاإرادي، بالنسبة إلى الأطفال والبالغين أيضا، الاعتماد على حصص التنويم المغناطيسي. وأوضحت فريحي في حديثه مع “الصباح” أنه بعدأكمل القراءة »
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