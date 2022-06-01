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أســــــرة

التنويم‭ ‬المغناطيسي‭ ‬لعلاج‭ ‬التبول‭ ‬اللاإرادي

منذ دقيقتين
خلال‭ ‬حصة‭ ‬للتنويم‭ ‬المغناطيسي‭      (‬خاص‭)‬
فريحي‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬التأكد‭ ‬أن‭ ‬الأسباب‭ ‬غير‭ ‬مرضية‭ ‬يمكن‭ ‬للأطفال‭ ‬والبالغين‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الحصص‭  ‬ قالت‭ ‬نبيلة‭ ‬فريحي،‭ ‬اختصاصية‭ ‬في‭ ‬التنويم‭ ‬المغناطيسي‭ ‬العلاجي،‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬سبل‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬مشكل‭ ‬التبول‭ ‬اللاإرادي،‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأطفال‭ ‬والبالغين‭ ‬أيضا،‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬حصص‭ ‬التنويم‭ ‬المغناطيسي‭.‬ وأوضحت‭ ‬فريحي‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ “‬الصباح‭” ‬أنه‭ ‬بعد‭أكمل القراءة »


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