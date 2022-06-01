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الصباح الـتـربـوي

إصلاحات ترقيعية

منذ 7 دقائق
< تشهد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب العديد من التعديلات والتغييرات التي تطول شكلها وجوهرها، وهي في الواقع إصلاحات ترقيعية، لم ترق إلى المستوى الذي يجعلها مؤسسات حقيقية، تساهم في تمكين المتخرجين منها، من امتلاك وتملك الموارد المعرفية الذهنية الضرورية، التي تصب في اتجاه تنمية كفاياتهم المهنية، التي تيسرأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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