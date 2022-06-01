الصباح الـتـربـوي
أساتذة التعاقد يشلون ما تبقى من الموسم
سطروا برنامجا احتجاجيا لـ 3 أشهر والبداية مع محاكمات المعتقلين يشرف الموسم الدراسي على نهايته، وانتهت معه أحلام ووعود الإدماج، التي قطعها كثيرون قبل أشهر، سواء تعلق الأمر بمسؤولين في الوزارة الوصية والحكومة، الذين صرحوا باقتراب تسوية شاملة للملف، أو بالسياسيين الذين وعدوا في برامجهم الانتخابية، بإدماج الأساتذة في الوظيفةأكمل القراءة »
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