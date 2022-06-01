أسواق
مليونـا صانـع خـارج التغطيـة
300 ألف من أصل مليونين و 400 ألف تشملهم الحماية الاجتماعية تخفي المعطيات حول مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الإجمالي وعدد العاملين به، واقعا مزريا تعيشه فئات واسعة من الصناع التقليديين، إذ لا يتجاوز عدد المدونين في سجل الصناع التقليديين 500 ألف حرفي، كما أن 300 ألف فقط منهم شملتهمأكمل القراءة »
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