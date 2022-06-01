خاص
قطاع التأمينات… التنافسية الغائبة
أربعة بنوك ومؤسسات تهيمن على 63 % من سوق التأمين على الحياة دعت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، إلى عقد مناظرة وطنية في أقرب الآجال، ودعوة جميع الفاعلين والمتدخلين والخبراء في ميدان التأمين، للخروج بتوصيات تساهم في تصحيح الاختلالات التي يعانيها القطاع. إعداد: برحو بوزياني ورش ملكي أكدت الجمعية فيأكمل القراءة »
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