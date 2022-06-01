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حوادث

20 سنة لزوج شوه جسد شريكته

منذ 9 دقائق
قضت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، في جلسة علنية عقدتها الخميس الماضي، بمؤاخذة متهم شوه جسد شريكة حياته بطريقة وحشية وحاول ذبحها بعد أن شك في خيانتها مع أحد أقاربها بالعرائش، وحكمت عليه بـ20 سنة حبسا نافذا مع تعويض مالي يؤديه المتهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع تحميله الصائرأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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