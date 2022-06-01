حوادث
20 سنة لزوج شوه جسد شريكته
قضت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، في جلسة علنية عقدتها الخميس الماضي، بمؤاخذة متهم شوه جسد شريكة حياته بطريقة وحشية وحاول ذبحها بعد أن شك في خيانتها مع أحد أقاربها بالعرائش، وحكمت عليه بـ20 سنة حبسا نافذا مع تعويض مالي يؤديه المتهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع تحميله الصائرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا