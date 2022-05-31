اذاعة وتلفزيون
خوري يغيب عن ندوة صحافية
أثار غياب الفنان اللبناني مروان خروي، عن ندوة صحافية، كان من المنتظر أن يعقدها الخميس الماضي، قبل انطلاق حفل أحياه بالبيضاء، جدلا كبيرا. واضطر الصحافيون الذين حضروا الندوة إلى انتظاره ساعات طويلة، دون أن يقدم أي تفسير عن سبب تأخر موعد انطلاق الندوة، ليدخل رئيس نقابة الموسيقيين اللبنانيين، على الخط،أكمل القراءة »
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