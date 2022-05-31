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وطنية

زيادات في أسعار الكتب المدرسية

منذ 30 ثانية
مديرية الأسعار والمنافسة أقرت رفعها بـ 25 في المائة استجابة لطلب الناشرين استجابت وزارة الاقتصاد والمالية لمطالب الناشرين بشأن أسعار المقررات الدراسية، إذ وافقت اللجنة البيوزارية بمديرية الأسعار والمنافسة بالوزارة على إقرار زيادة بنسبة 25 في المائة، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل. ويأتي قرار اللجنة بناء على الطلب التي تقدمأكمل القراءة »


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