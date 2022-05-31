fbpx
الرياضة

فصائل الرجاء تصعد

منذ 5 دقائق
ضغطت على المنخرطين وهددت بتنظيم وقفات احتجاجية دعت الفصائل المساندة للرجاء الرياضي «كورفا سود»، المنخرطين إلى نبذ الخلافات الشخصية، والتفكير في مصلحة الفريق، أولا وأخيرا، بعيدا عن تصفية الحسابات، مهددة بالتصعيد، وتنظيم وقفات احتجاجية. واجتمع أعضاء من مجموعات “كورفا سود”، بالرئيس أنيس محفوظ، ولخصوا مطالبهم في نقطتين رئيسيتين، الأولى متعلقةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق

زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة