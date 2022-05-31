الرياضة
فصائل الرجاء تصعد
ضغطت على المنخرطين وهددت بتنظيم وقفات احتجاجية دعت الفصائل المساندة للرجاء الرياضي «كورفا سود»، المنخرطين إلى نبذ الخلافات الشخصية، والتفكير في مصلحة الفريق، أولا وأخيرا، بعيدا عن تصفية الحسابات، مهددة بالتصعيد، وتنظيم وقفات احتجاجية. واجتمع أعضاء من مجموعات “كورفا سود”، بالرئيس أنيس محفوظ، ولخصوا مطالبهم في نقطتين رئيسيتين، الأولى متعلقةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا