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الرياضة

أوناحي: لا أفكر في العروض

منذ 5 دقائق
الدولي المغربي قال إنه منشغل بمشاركته في المونديال ارتفعت أسهم الدولي المغربي عز الدين أوناحي، لاعب وسط ميدان أونجي الفرنسي، بعد تألقه الأخير مع فريقه، ومواجهات المنتخب الوطني لحساب تصفيات المونديال. وتلقى أوناحي عروضا من الدوري الفرنسي ومن خارجه، غير أنه منشغل في الوقت الحالي بمشاركة الأسود في مونديال قطر.أكمل القراءة »


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