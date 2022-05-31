الرياضة
12 منتخبا بـ “كان” المتمدرسات بفاس
بمناسبة احتضان المغرب لكأس إفريقيا في كرة القدم للإناث، في يوليوز المقبل، نظمت مقاطعة أكدال بجماعة فاس، بشراكة مع عصبة فاس مكناس لكرة القدم، والأكاديمية الجهوية لجهة فاس مكناس للتربية والتكوين، النسخة الأولى لدوري الصداقة الإفريقي لكرة القدم النسوية، باسم “متمدرسات”، نهاية الأسبوع الماضي، بملاعب السعديين بفاس، بمشاركة 12 منتخبا إفريقيا،أكمل القراءة »
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