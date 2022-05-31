الصباح الفني
مسرح “تافوكت” في جولة بأوربا
يستعد مسرح “تافوكت” للقيام بجولة فنية لعمله المسرحي “أفرزيز” بأوربا، في إطار جولة منظمة بدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويضرب مسرح “تافوكت” موعدا لأبناء الجالية المغربية بأوربا لمتابعة مسرحية “أفرزيز”، إذ سيحط أعضاء الفرقة الرحال بإسبانيا، وفرنسا وإيطاليا ودول أوربية أخرى خلال يونيو المقبل، ثمأكمل القراءة »
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