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الصباح الفني

مسرح‭ “‬تافوكت‭”‬ في‭ ‬جولة‭ ‬بأوربا‭ ‬

منذ 5 دقائق
ملصق‭ ‬الجولة‭ ‬المسرحية‭   (‬خاص‭)‬
يستعد‭ ‬مسرح‭ “‬تافوكت‭” ‬للقيام‭ ‬بجولة‭ ‬فنية‭ ‬لعمله‭ ‬المسرحي‭ “‬أفرزيز‭” ‬بأوربا،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬منظمة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج‭.‬ ويضرب‭ ‬مسرح‭ “‬تافوكت‭” ‬موعدا‭ ‬لأبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬بأوربا‭ ‬لمتابعة‭ ‬مسرحية‭ “‬أفرزيز‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬سيحط‭ ‬أعضاء‭ ‬الفرقة‭ ‬الرحال‭ ‬بإسبانيا،‭ ‬وفرنسا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬ودول‭ ‬أوربية‭ ‬أخرى‭ ‬خلال‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل،‭ ‬ثم‭أكمل القراءة »


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