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حوادث

خلاف تطور إلى قتل بآسفي

منذ 3 دقائق
باشرت عناصر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، أخيرا، أبحاثها التمهيدية مع شاب في الثلاثينات من عمره، من أجل ارتكاب جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، بعد أن تسبب في وفاة شاب يتحدر من حي اجنان المستاري، ويبلغ من العمر 20 سنة إثر ضربه بحجارة في الرأس أدخلتهأكمل القراءة »


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