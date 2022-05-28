وطنية
حيار تستدعي الكنفدرالية للحوار
تجاوبت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع طلب المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ سارعت زوال أول أمس (الخميس)، إلى استدعاء النقابة الوطنية لموظفي التعاون الوطني، للاجتماع الثلاثاء المقبل. وتزامنت دعوة الوزيرة لنقابة الكنفدرالية للحوار القطاعي، مع تعيين المجلس الحكومي، في اجتماعه أول أمس (الخميس)، خطار المجاهدي، مديراأكمل القراءة »
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