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وطنية

الداكي‭: ‬يجب‭ ‬تكريس‭ ‬حماية‭ ‬قضائية‭ ‬ناجعة‭ ‬للمرأة

منذ 6 دقائق
حسن‭ ‬الداكي‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭    (‬أرشيف)‬
النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تكثف‭ ‬جهدها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسهيل‭ ‬ولوج‭ ‬النساء‭ ‬ضحايا‭ ‬العنف‭ ‬للعدالة قال‭ ‬الحسن‭ ‬الداكي،‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬النقض،‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬إن‭ ‬سياق‭ ‬التحولات‭ ‬التي‭ ‬تعرفها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بالتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نموذج‭ ‬تنموي‭ ‬جديد،‭ ‬يتطلب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المرأة‭ ‬فاعلة‭ ‬ومساهمة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭أكمل القراءة »


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