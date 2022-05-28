وطنية
الداكي: يجب تكريس حماية قضائية ناجعة للمرأة
النيابة العامة تكثف جهدها من أجل تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف للعدالة قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن سياق التحولات التي تعرفها المملكة في هذه المرحلة والتي تتميز بالتطلع إلى تحقيق نموذج تنموي جديد، يتطلب أن تكون المرأة فاعلة ومساهمة أساسية في تحقيقأكمل القراءة »
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