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الرياضة

130 وحدة جديدة لـ “سيتي كلوب”

منذ 11 دقيقة
المدير العام قال إنه يتلقى عددا كبيرا من الطلبات من كل المدن تحتفل مجموعة “سيتي كلوب” الرياضية، بعيد ميلادها الثامن، نهاية ماي الجاري، إذ أعلن جوناتان هاروش، مديرها العام عن افتتاح 100 ناد جديد لهذه المناسبة. وغيرت المجموعة طريقة عملها بعد تجاوز 40 ناديا، من أجل تطوير خدماتها الرياضية، والانتقالأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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