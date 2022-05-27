الرياضة
وراد يغيب عن تداريب خريبكة
غاب عبد الصمد وراد مدرب أولمبيك خريبكة، عن الحصة التدريبية، التي جرت أول أمس (الأربعاء)، في أول ظهور للمجموعة استعدادا للمباريات الست المتبقية من بطولة القسم الأول. ويغيب وراد، لالتزامه بدورة تكوينية بخنيفرة، لنيل دبلوم التدريب الدرجة «باء»، المنظمة من طرف عصبة بني ملال خنيفرة. ويشارك وراد في هذه الدورةأكمل القراءة »
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