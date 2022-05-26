وطنية
تحاليل سلبية لحالات جدري القرود المفترضة
لقاح الجدري يقي بنسبة 80 في المائة من الإصابة بـ “المانكي بوكس” قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن نتائج الاختبارات المخبرية التي أجريت عن الحالات الثلاث المشتبه إصابتها بجدري القرود، جاءت سلبية، وبالتالي، فإن المغرب خال من هذا المرض. وأوضح الوزير، في تصريح لـ «الصباح»، أن التحاليلأكمل القراءة »
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