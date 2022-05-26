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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقتين
هناء الإدريسي (خاص)
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬لأن‭ ‬العمر‭ ‬شيء،‭ ‬والحياة‭ ‬شيء‭ ‬آخر،‭ ‬فإننا‭ ‬لا‭ ‬نشتهي‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬وإنما‭ ‬نشتهي‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الحياة‭”.‬ زهدي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬حنان‭ ‬زهدي‭ ‬على‭ “‬انستغرام‭” ‬مقولة‭ ‬لمحمود‭ ‬درويش،‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬أنا‭ ‬المسافر‭ ‬داخلي‭…‬وأنا‭ ‬المحاصر‭ ‬بالثنائيات‭”.‬ الإدريسي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬هناء‭ ‬الإدريسي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭أكمل القراءة »


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