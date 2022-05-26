الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها «لأن العمر شيء، والحياة شيء آخر، فإننا لا نشتهي مزيدا من العمر، وإنما نشتهي مزيدا من الحياة”. زهدي كتبت الممثلة حنان زهدي على “انستغرام” مقولة لمحمود درويش، جاء فيها “أنا المسافر داخلي…وأنا المحاصر بالثنائيات”. الإدريسي كتبت الفنانة هناء الإدريسي على حسابهاأكمل القراءة »
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