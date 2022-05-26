الرياضة
مديرية التحكيم تنصف الوداد
الأهلي حل بالبيضاء والعربي الزاولي مرشح لاحتضان تداريبه أنصفت مديرية التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال اجتماعها الأسبوعي، الوداد الرياضي، وقالت إن ضربة الجزاء ضد عبد الله حيمود في مباراة المغرب الفاسي، غير موجودة، وإن غرفة “الفار” كانت على صواب، حينما لم تستدع الحكم. وناقشت المديرية أبرز القراراتأكمل القراءة »
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