الرياضة
الغازي يغادر تطوان
قرر محمد رضوان الغازي، رئيس المغرب التطواني لكرة القدم، عدم تقديم ترشيحه لولاية ثانية، خلال الجمع العام المرتقب في يوليوز المقبل، بعد نهاية ولايته الحالية. وعلمت “الصباح”، أن الغازي قرر عدم الترشح في الجمع العام ليوليوز المقبل، بعد انتهاء ولايته، بالنظر إلى المشاكل التي عاناها في الأربع سنوات الماضية، وماأكمل القراءة »
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