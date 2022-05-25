وطنية
عامل الصويرة يحرك مسطرة العزل ضد منتخب
حرك عامل إقليم الصويرة، مسطرة العزل في حق النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي والعضو بجماعة أكرض ورئيسها السابق، عن ممارسة مهامه وإحالته على القضاء الإداري. وحسب مضمون الوثيقة، التي وجهت إلى النائب مصطفى بلينكا، تحت إشراف رئيس مجلس إقليم الصويرة، وتتوفر “الصباح” على نسخة منها، فإن مصالح العمالة، أحالت طلبأكمل القراءة »
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