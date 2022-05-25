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وطنية

عامل‭ ‬الصويرة‭ ‬يحرك‭ ‬مسطرة‭ ‬العزل‭ ‬ضد‭ ‬منتخب

منذ 6 دقائق
حرك‭ ‬عامل‭ ‬إقليم‭ ‬الصويرة،‭ ‬مسطرة‭ ‬العزل‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬النائب‭ ‬الثالث‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعضو‭ ‬بجماعة‭ ‬أكرض‭ ‬ورئيسها‭ ‬السابق،‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬مهامه‭ ‬وإحالته‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬الإداري‭.‬ وحسب‭ ‬مضمون‭ ‬الوثيقة،‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬إلى‭ ‬النائب‭ ‬مصطفى‭ ‬بلينكا،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إقليم‭ ‬الصويرة،‭ ‬وتتوفر‭ “‬الصباح‭” ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منها،‭ ‬فإن‭ ‬مصالح‭ ‬العمالة،‭ ‬أحالت‭ ‬طلب‭أكمل القراءة »


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